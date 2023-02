Frankfurt/Main - Die Herren des Berliner HC haben den dritten Finaleinzug in Serie verpasst. Der Sieger der 1. Bundesliga Ost verlor am Samstag das Halbfinale der deutschen Hallenhockey-Meisterschaft in Frankfurt/Main mit 6:7 (1:2) gegen den Club an der Alster. Die Entscheidung markierte Tom Stroink (60. Minute) 39 Sekunden vor dem Ende.

Zuvor hatte es einen offenen Schlagabtausch mit wechselnden Führungen gegeben, bei dem BHC-Toptorschütze Liam Holdermann mit vier Treffern herausragte. Holdermann (58.) hatte kurz vor Schluss noch das 6:5 für den BHC erzielt, doch der Nord-Zweite drehte die Partie mit sechs Feldspielern ohne Torwart. Für den in dieser Saison noch ungeschlagenen Ost-Meister war es die erste Niederlage.