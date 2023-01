Bewölkter Wochenstart in Thüringen

Erfurt - Die Menschen in Thüringen müssen sich auf einen bewölkten Montag. Vor allem im Mittelgebirgsraum fällt gelegentlich etwas Regen, wie der Deutsche Wetterdienst am Montag mitteilte. In den Kammlagen weht mäßiger Wind mit Windböen um die 55 Stundenkilometer. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 8 und 11 Grad, in den höheren Lagen zwischen 5 und 9 Grad. In der Nacht zum Dienstag fällt kaum Regen und es ist bewölkt. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen 5 und 2 Grad.