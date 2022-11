Bewölkt und regnerisch in Niedersachsen und Bremen

Bremen/Hannover - Die Menschen in Niedersachsen und Bremen erwartet am Dienstag zunächst ein stark bewölkter Vormittag mit vereinzeltem Regen. Im Osten von Niedersachsen herrscht Glättegefahr, in den westlichen Landesteilen bleibt es milder, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Im Verlauf des Tages lässt der Regen nach und es lockert sich zum Teil auf bei Temperaturen von zwei bis acht Grad. Dabei weht an der Nordsee frischer bis starker Wind aus Süd bis Südost, im Inland nur schwach bis mäßig.

Die Nacht zum Mittwoch wird erneut stark bewölkt und gelegentlich regnerisch, wobei es im Wendland und Harz auf um die null Grad und an der Küste auf bis zu fünf Grad abkühlt.