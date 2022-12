Betrunkener schießt mit Schreckschusspistole um sich

Erfurt - Ein stark betrunkener Mann hat in Erfurt mit einer Schreckschusspistole um sich geschossen. Ein Zeuge hörte am Mittwochmittag einen Schuss und sah anschließend einen Mann mit einer Waffe in der Hand auf der Straße, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Alarmierte Polizisten stellten den Mann und sicherten die Pistole. In der Wohnung des 47-Jährigen wurde ein Gewehr und ein Revolver gefunden und beschlagnahmt. Da der Mann keinen Kleinen Waffenschein vorweisen konnte, erhielt er eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz. Ein Alkoholtest ergab 2,2 Promille Atemalkohol, wie es hieß.