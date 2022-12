Betrunkener Patient greift Pfleger und Polizisten an

Northeim - Ein schwer betrunkener Patient hat im Helios-Klinikum in Northeim einen Pfleger und Polizeibeamte angegriffen. Der Mann, der wegen seines Alkoholisierungsgrades in die Klinik gebracht worden war, packte den Pfleger am Hals und versuchte ihm mehrmals einen Kopfstoß zu geben, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Pfleger konnte diese Angriffe jedoch abwehren. Auch den alarmierten Polizeibeamten gegenüber verhielt sich der Patient aggressiv. Als er festgenommen werden sollte, leistete er massiven Widerstand und versuchte nach den Polizisten zu treten und sie mit seinem Kopf zu stoßen. Der Mann verbrachte schließlich den Sonntagvormittag bis zur Ausnüchterung in einer Gewahrsamszelle.

Gegen ihn wurden nun Anzeigen wegen versuchter Körperverletzung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie wegen tätlichen Angriffs auf Vollzugsbeamte, Beleidigung und Bedrohung gestellt.