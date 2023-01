Betrunkener Autofahrer schläft auf Kreuzung in Zwickau

Zwickau - Ein betrunkener Autofahrer ist auf einer Kreuzung in Zwickau am Steuer eingeschlafen. Polizisten hätten den 35-Jährigen am späten Freitagabend geweckt, teilte die Polizei am Samstag mit. Dabei hätten sie eine kräftige Alkoholfahne gerochen. Ein Vortest habe 1,76 Promille ergeben. Die Beamten waren durch Zeugen auf den betrunkenen Fahrer aufmerksam gemacht worden. Der Mann musste noch am Abend seinen Führerschein abgeben und wurde zu einer Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht.