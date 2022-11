Betroffene sexualisierter Gewalt wollen Standards in EKD

Magdeburg - Betroffene sexualisierter Gewalt fordern einheitliche Standards bei der Aufklärung und Aufarbeitung der Taten innerhalb der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) und der Diakonie. „Wir benötigen einheitliche und transparente Standards - auch bei den Anerkennungsleistungen -, die dem landeskirchlichen „Flickenteppich“ die Stirn bieten“, erklärte Nancy Janz, Sprecherin der Betroffenenvertretung im Beteiligungsforum Sexualisierte Gewalt der EKD, am Dienstag in Magdeburg.

Im Sommer dieses Jahres hatte das Beteiligungsforum seine Arbeit aufgenommen. Anliegen ist, dass Betroffene mehr Gehör finden und bei kirchenpolitischen Entscheidungen mitsprechen. Zudem soll an Lösungen für einen besseren Schutz von Menschen gearbeitet werden. „Wir setzen uns im Beteiligungsforum dafür ein, dass die Kirche sich ernsthaft und ungeschönt mit ihren blinden Flecken, mit ihren zum Teil betroffenenunfreundlichen Strukturen und Fehlern im System auseinandersetzt“, betonte Nancy Janz.

Die EKD ist die Dachorganisation für die 20 evangelischen Landeskirchen in Deutschland, die knapp 20 Millionen Mitglieder zählen. Die Synode, die noch bis Mittwoch in Magdeburg tagt, besteht aus 128 Mitgliedern.