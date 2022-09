Besatzung eines Polizeihubschraubers erwischt Kabeldiebe

Berlin - Die Besatzung eines Hubschraubers der Bundespolizei hat auf einem Überwachungsflug zwei mutmaßliche Kabeldiebe in den Gleisen am Karower Kreuz entdeckt. Mittels verschiedener Werkzeuge, darunter Bolzenschneider und eine Axt, hatte das Duo in der Nacht zu Donnerstag im Nordosten Berlins etwa 60 Meter Baustromkabel einer Bahnbaustelle entwendet und diese zum Abtransport auf ihre Anhänger verladen, wie die Bundespolizei mitteilte.

Die Männer im Alter von 30 und 33 Jahren wurden festgenommen. Die Männer seien der Polizei wegen anderer Gewalt- und Eigentumsdelikte bekannt gewesen, hieß es. Weil es dort zuletzt vermehrt zu Straftaten gekommen ist, wurde das Karower Kreuz aus der Luft überwacht, sagte ein Sprecher.