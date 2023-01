Berlin - Die Berliner Modewoche geht weiter. An diesem Dienstag stehen beispielsweise Schauen von Rebekka Ruetz, Danny Reinke, Marcel Ostertag und Kilian Kerner an. Die vier haben sich zusammengetan, um ihre Kollektionen nacheinander in den Bolle Festsälen in der Nähe des Schlosses Bellevue zu zeigen. Die Fashion Week findet zweimal jährlich statt. Neben den Laufstegschauen werden etwa Messen und Konferenzformate organisiert.