Berliner Grüne wollen mit Jarasch Rathaus erobern

Berlin - Die Berliner Grünen wollen bei der Wiederholungswahl am 12. Februar ihre neue Chance nutzen und das Rote Rathaus erobern. „Berlin hat eine neue Führung verdient“, sagte Umwelt- und Mobilitätssenatorin Bettina Jarasch am Samstag auf einem Kleinen Parteitag in Mitte, bei dem die Partei offiziell in den Wahlkampfmodus schaltete. „Und ich bin bereit, diese Führung zu übernehmen.“

Gleichzeitig machte die alte und neue Spitzenkandidatin Jarasch deutlich, dass sie die Koalition mit SPD und Linken nach der Wahl gerne fortsetzen würde. „Unsere Präferenz ist klar: Wir wollen eine Koalition mit Rot-Rot anführen.“

Allerdings attackierten die Grünen ihren bisherigen Regierungspartner SPD, der bei der Pannen-Wahl am 26. September 2021 noch knapp vor ihnen gelegen hatte. „Regieren darf eben nicht nur Schönreden sein“, sagte Grünen-Fraktionschef Werner Graf an die Adresse der Regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD).

Diese habe in ihrer jüngsten rund einstündigen Regierungserklärung am vergangenen Donnerstag im Abgeordnetenhaus gerade mal „drei oder vier Sätze“ zu dem Wahldebakel gesagt und ansonsten behauptet, dass „alles super läuft“. „Ganz Berlin muss vom Kopf auf die Füße gestellt werden. Und das geht nur aus dem Roten Rathaus heraus“, sagte Graf. „Berlin hat es verdient, dass im Roten Rathaus eine Frau sitzt, die sich mehr um Berlin als um Instagram kümmert.“

Grünen-Vorsitzende Susanne Mertens nannte es beschämend, dass bislang niemand für das Wahldebakel 2021 Verantwortung übernommen habe. Jarasch zeigte mit dem Finger auf Stadtentwicklungssenator Andreas Geisel (SPD), der zum Zeitpunkt der Pannen-Wahl als Innensenator für das Thema Wahlen zuständig war und zuletzt wiederholt Rücktrittsforderungen der Opposition zurückwies.

„Der damalige Innensenator hat sich darauf berufen, dass er nur die Aufsicht gehabt habe. Für die Organisation der Wahlen sei er aber nicht verantwortlich gewesen“, sagte Jarasch. „Diese Antwort ist unzureichend im Blick auf die Frage der politischen Verantwortung. Nicht umsonst hat der Verfassungsgerichtshof betont, dass die Innenverwaltung auch ihrer Rolle als Aufsichtsbehörde nicht gerecht geworden ist.“ Was nicht gehe sei: „Erfolge für sich allein reklamieren und sich gleichzeitig wegducken, wenn die Stadt nicht funktioniert“, so Jarasch offensichtlich mit Blick auf die SPD.

Berlins Verfassungsgerichtshof hatte am Mittwoch entschieden, dass die Wahl zum Abgeordnetenhaus komplett wiederholt werden muss. Die Abstimmung sei wegen „schwerer systemischer Mängel“ und vieler Wahlfehler ungültig. Die Wiederholung der Wahlen zum Abgeordnetenhaus und der zwölf Bezirksparlamente soll am 12. Februar erfolgen. Laut Urteil müssen die Parteien mit denselben Bewerberinnen und Bewerbern antreten wie damals - das gilt für Listen- wie für Direktkandidaten.

Gleichwohl kürten die Grünen Jarasch nochmals zur Spitzenkandidatin. Beim Kleinen Parteitag stimmten 37 von 40 Delegierten (92,5 Prozent) für die 53-Jährige. Sie hatte die Grünen bereits im Vorjahr in den Wahlkampf geführt und stand auf Platz eins der Landesliste. Die neuerliche Kür wäre also nicht nötig gewesen, war von der Spitze der Partei aber als Signal gedacht, um Jarasch den Rücken zu stärken.

Ein programmatischer Schwerpunkt der Grünen im Wahlkampf ist die Forderung nach einer umfassenden Verwaltungsreform, wie Jarasch und andere Redner auf dem Kleinen Parteitag deutlich machten. Nötig sei eine klarere Aufgabenverteilung zwischen Landesebene und Bezirken, damit die Stadt wieder funktioniere. Die Grünen plädieren für ein „politisches Bezirksamt“: Bezirksbürgermeister und -stadträte sollen also nach ihrem Willen in Zukunft stärker als bisher entsprechend der Wahlergebnisse für die Bezirksparlamente gewählt werden.

Weiterer Schwerpunkt ist die Klimapolitik. Jarasch forderte in dem Zusammenhang, dass der mögliche Volksentscheid für mehr Klimaschutz am Tag der Wiederholungswahl stattfindet und nicht etwa einige Wochen oder Monate später. Das sei für sie selbstverständlich, so Jarasch.

Die Initiatoren eines Volksbegehrens für ehrgeizigere Klimaziele hatten bis zu 260.000 Unterschriften dafür gesammelt. Ende November soll nach behördlicher Prüfung feststehen, wie viele davon gültig sind und ob die für einen Volksentscheid nötige Mindestzahl von 170.437 (sieben Prozent der Wahlberechtigten) erreicht wurde.