Berliner Feuerwehr mahnt wegen Glättegefahr zur Vorsicht

Berlin - Angesichts der Glättegefahr in Berlin am Montag hat die Feuerwehr die Menschen zur Vorsicht aufgerufen. Grundsätzlich warnte sie davor, gefrorene Gewässer zu betreten. Man könne nicht sehen, ob eine Eisschicht dick genug und begehbar sei, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Montag. „Gerade bei fließenden Gewässern ist Vorsicht geboten, das Wasser fließt unter der Schicht ja weiter.“ Eisflächen auf Flüssen, Seen oder Teichen sollten Menschen allgemein nicht betreten.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte am Montag in Berlin und Brandenburg vor Glatteis gewarnt. Am Montagmittag waren der Feuerwehr noch keine Einsätze wegen Glatteises bekannt, wie der Sprecher sagte.