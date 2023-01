Eine Werbetafel weist auf die 73. Berlinale hin, die vom 16. bis 26. Februar 2023 in Berlin stattfindet.

Berlin - Die Berlinale will die französische Kamerafrau Caroline Champetier auszeichnen. Die 68-Jährige soll während des Festivals die Berlinale Kamera 2023 bekommen, wie die Filmfestspiele am Montag in Berlin bekanntgaben. Champetier habe mit ihrem außergewöhnlichen Werk die Sichtweise vieler einzigartiger Filmschaffender mitgestaltet und „einen Spannungsbogen zwischen der Nouvelle Vague und der jüngeren Generation erzeugt“, hieß es. Champetier drehte Filme wie „Holy Motors“, „Annette“, „Von Menschen und Göttern“ sowie „Hannah Arendt“. Sie arbeitete unter anderem mit Regisseur Jean-Luc Godard.

Die Berlinale zählt neben Cannes und Venedig zu den großen Filmfestivals der Welt. Sie soll am 16. Februar beginnen.