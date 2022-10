Berentzen profitiert von starker Nachfrage

Haselünne - Der Getränkehersteller Berentzen hat in den ersten neun Monaten dieses Jahres von einer starken Nachfrage nach Spirituosen und alkoholfreien Getränken profitiert. In dem Zeitraum stiegen die Konzernumsätze im Vorjahresvergleich um mehr als 20 Prozent auf 127,1 Millionen Euro. Das Konzernbetriebsergebnis vor Zinsen und Steuern wuchs in dem Vergleichszeitraum von 5,1 Millionen Euro um rund 32 Prozent auf 6,8 Millionen Euro, teilte die Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft am Dienstag in Haselünne mit.

Damit laufe das bisherige Geschäftsjahr 2022 besser als in der Vergleichsperiode 2019 vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie. Allerdings merke Berentzen die massiv gestiegenen Energie- und Materialkosten in diesem Jahr, die noch nicht in vollem Umfang an die Kunden weitergegeben werden konnten. Hier erwarte das Unternehmen, dass sich diese Kostensteigerungen im vierten Quartal deutlicher bemerkbar machen, hieß es.