BER: Erstmals mehr als zwei Millionen Fluggäste im Monat

Reisende warten am Flughafen Berlin Brandenburg (BER) "Willy Brandt" an Check-in-Schaltern.

Schönefeld - Die Nachfrage am Hauptstadtflughafen BER erholt sich weiter deutlich: Im September sind erstmals mehr als zwei Millionen Passagiere innerhalb eines Monats über den vor knapp zwei Jahren eröffneten Flughafen gereist, wie die Betreiber am Freitag mitteilten. So viele Passagiere habe es an den Berliner Flughäfen demnach zuletzt im Februar 2020 gegeben, dem letzten Monat vor den Corona-Einschränkungen.

„Seit dem Frühjahr hat sich die Nachfrage nach Urlaubs- und Geschäftsreisen in der Region dynamisch entwickelt und unsere Prognose für das Gesamtjahr übertroffen“, teilte Flughafenchefin Aletta von Massenbach am Freitag mit. Die Flughafengesellschaft gehe deshalb inzwischen von insgesamt rund 18,6 Millionen Fluggästen im Gesamtjahr 2022 aus. Bislang rechnete sie mit lediglich 17 Millionen Reisenden.

„Wie sich der Verkehr mittelfristig weiterentwickeln wird, ist auch an den Verlauf der weltweiten Corona-Pandemie, die Entwicklung der Rohstoffpreise und die internationale Sicherheitslage geknüpft“, teilte von Massenbach weiter mit.