Beifahrer soll im Streit für Auffahrunfall gesorgt haben

Huy/Badersleben - Im Streit soll ein Beifahrer in Badersleben (Landkreis Harz) für einen Unfall gesorgt haben. Am Steuer des Autos saß am Freitagabend eine 18-Jährige und fuhr auf einen parkenden Wagen auf, wie die Polizei am Samstag in Halberstadt mitteilte. Die Frau gab bei den Beamten an, der 24 Jahre alte Beifahrer habe im Streit mehrmals die Handbremse betätigt und die Beifahrertür geöffnet. So habe sie die Kontrolle über ihr Auto verloren.

Bei dem 24-Jährigen ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von knapp einem Promille. Er muss sich nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr verantworten. Bei dem Unfall entstand den Angaben zufolge ein Sachschaden von rund 1000 Euro.