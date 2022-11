Bei Tat ertappt: Mann sperrt Einbrecher in Keller ein

Zwickau - Dank eines aufmerksamen Nachbarn ist zwei Einbrechern in Zwickau ein versuchter Diebeszug missglückt. Die 22 Jahre alte Frau und der 35 Jahre alte Mann brachen laut Polizei am frühen Donnerstagmorgen in mehrere Kellerabteile eines Wohnhauses ein. Der 52-jährige Anwohner bemerkte ihr unbefugtes Eindringen. Prompt verriegelte er die Eingangstür zum Keller und schloss die Einbrecher ein, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Kurze Zeit später nahmen die Beamten die Frau und den Mann im Stadtteil Nordvorstadt fest. Was die beiden stehlen wollten, war zunächst nicht bekannt.