Hannover - Niedersachsens neue Innenministerin Daniela Behrens sieht Handlungsbedarf bei der Modernisierung von Polizeidienststellen im Bundesland. „Es steht außer Frage, dass viele Liegenschaften, in denen die Polizei untergebracht ist, modernisiert und ertüchtigt werden müssen“, sagte die SPD-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur in Hannover. Einen ersten Schritt habe man mit dem 311 Millionen Euro umfassenden Sondervermögen im Nachtragshaushalt für die Jahre 2022/23 bereits gemacht. Davon werde ein Teil für die Sanierung verwendet.

„Die Anmeldungen für die Haushalte der kommenden Jahre werden außerdem gerade durch das Innenministerium vorbereitet, um auch künftig weiter kräftig investieren zu können. Aber natürlich ist die Beantwortung dieser Frage immer in erster Linie von den zur Verfügung stehenden Mitteln abhängig“, sagte die Ministerin.

Behrens ist seit wenigen Tagen im Amt, sie wurde Nachfolgerin des langjährigen Amtsinhabers Boris Pistorius, der nun Bundesvereidigungsminister ist. Zuvor war die 54 Jahre alte Behrens knapp zwei Jahre Sozialministerin des Landes.

Behrens will in den kommenden Tagen mit Einsatz- und Rettungskräften ins Gespräch kommen. Dabei geht es auch um die Angriffe in der Silvesternacht.