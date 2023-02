Berlin - Union Berlins Trainer Urs Fischer bringt Stürmer Kevin Behrens im Bundesliga-Spiel gegen den FSV Mainz 05 von Anfang an. Der Sieg-Torschütze beim 2:1 im DFB-Pokal-Achtelfinale gegen den VfL Wolfsburg am Dienstag steht am Samstag (15.30 Uhr/Sky) für Jordan Siebatcheu in der ersten Elf des Tabellenzweiten.

Wie erwartet tauschte Fischer auch auf den Außenverteidigerpositionen durch. Kapitän Christopher Trimmel und Jérôme Roussillon laufen statt Josip Juranovic und Niko Gießelmann auf.

Bei den Gästen aus Mainz bietet Trainer Bo Svensson wieder die Angreifer Karim Onisiwo und Jae-sung Lee von Beginn an auf. Beim 0:4 im Pokal gegen Bayern München hatten beide wegen einer Erkrankung zunächst auf der Bank gesessen. Den verletzten Kapitän Silvan Widmer ersetzte Danny da Costa.