Eine Straßenbahn der Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) kommt aus dem Tunnel am Hauptbahnhof.

Magdeburg - Ein kaputte Weiche am Magdeburger Opernhaus sorgt seit dem Mittwochmorgen für Behinderungen im Straßenbahnnetz der Landeshauptstadt. Da die Stelle an der einzigen Nord-Süd-Verbindung liege, sei das Straßenbahnnetz aktuell geteilt, sagte eine Sprecherin der Magdeburger Verkehrsbetriebe am Mittwoch. Ein Ersatzverkehr wurde eingerichtet.