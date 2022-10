Befristete Stellen für Wissenschaftler an Unis Normalfall

Erfurt - An den Hochschulen Thüringens einschließlich des Universitätsklinikums Jena arbeiten 76,3 Prozent des wissenschaftlichen und künstlerischen Personals mit befristeten Arbeitsverträgen. Nur 23,7 Prozent waren nach Angaben des Wissenschaftsministeriums zum Stichtag 1. Dezember 2021 unbefristet beschäftigt. Nicht in die Zahlen eingeflossen sind den Angaben zufolge Professoren, bei denen in der Regel keine Befristung besteht.

„Anders als in Unternehmen lebt die Wissenschaft davon, jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern die Möglichkeit offenzuhalten, sich an der Hochschule weiterentwickeln zu können“, erläuterte Wissenschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) die Befristungspraxis. Hierzu sei es unerlässlich, neben der Festanstellung von Beschäftigten auch Arbeitsplätze vorzuhalten, die nicht dauerhaft besetzt seien.