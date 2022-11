BDR will Champions League auch 2023 im Berliner Velodrom

Berlin - Nach der gelungenen Premiere der UCI Track Champions League in Berlin soll die „Königsklasse“ des Bahnradsports im nächsten Jahr erneut ins Velodrom kommen. „Dass nun alle Protagonisten die Veranstaltung loben und eine Wiederholung fordern, freut uns. Wir werden uns für 2023 dafür einsetzen, dass die Track Champions League ein weiteres Mal in Berlin Station macht“, sagte Martin Wolf, Generalsekretär des Bund Deutscher Radfahrer (BDR), am Montag.

3400 Zuschauer hatten am Samstagabend die Premiere der neuen Serie mit Sportlerinnen und Sportlern aus 25 Nationen auf der Radrennbahn an der Landsberger Allee erlebt. „Alle, die hier waren, sind von der Show beeindruckt gewesen und waren aus dem Häuschen“, lobte der Gesamtdritte Stefan Bötticher aus Chemnitz. „Es ist total schön, mal wieder im eigenen Land so ein Event zu fahren. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn die Track Champions League im nächsten Jahr wieder nach Berlin kommen würde“, sagte Lea Lin Teutenberg aus Köln.