Bäume gepflanzt: Jüdischer Aktionstag für das Gemeinwohl

Berlin - Rund 2500 Jüdinnen und Juden in ganz Deutschland haben sich an einem Aktionstag für gute Taten beteiligt, dem sogenannten Mitzvah Day. Dabei wurden am Sonntag zum Beispiel in einem Wald in Berlin-Gatow 1000 Bäume gepflanzt, wie der Zentralrat der Juden in Deutschland mitteilte. Ukrainische Geflüchtete halfen mit.

Das hebräische Wort „Mitzvah“ bedeutet „Gebot“ oder „gute Tat“, wie der Zentralrat mitteilte. Bei dem jährlichen Aktionstag engagierten sich demnach jüdische Gruppen in 45 Städten für das gesellschaftliche Miteinander, etwa für Senioren, behinderte sowie bedürftige Menschen oder für Umweltprojekte. „Ich freue mich sehr über das anhaltende Engagement der jüdischen Gemeinschaft für unsere Zivilgesellschaft in Deutschland“, sagte Zentralratspräsident Josef Schuster. Der Zentralrat koordiniert den bundesweiten Aktionstag seit 2013.