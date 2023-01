Barmer: Überdurchschnittlich viele Suchtkranke in Thüringen

Erfurt - In Thüringen gibt es nach Angaben der Barmer überdurchschnittlich viele Menschen mit Suchterkrankungen. Im Schnitt würden 21 von 1000 Menschen im Freistaat an einer Sucht unterschiedlicher Art leiden, teilte die Krankenkasse am Freitag mit. Die Rate liege damit 16 Prozent höher als der bundesweite Mittelwert. Die Barmer nahm das zum Anlass, zu einem „trockenen Januar“ aufzurufen. Damit solle den gesundheitlichen Folgen eines übermäßigen Alkoholkonsums vorgebeugt werden. Die Zahl der alkoholkranken Menschen wurde in der Mitteilung nicht separat aufgeführt.

„Wer einen Monat auf Alkohol verzichtet, kann sich über besseren Schlaf, weniger Kopfschmerzen und ein geringeres Körpergewicht freuen. Auch das Immunsystem und die Konzentrationsfähigkeit profitieren von einer temporären Abstinenz, ebenso das Herz- Kreislaufsystem und die Leber“, erklärte Barmer-Landeschefin Birgit Dziuk.