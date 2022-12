Bahnrad: Titel im Omnium gehen an Geschwister Teutenberg

Frankfurt/Oder (dpa/bb) – - Die Bahnradsportler Lea Lin und ihr Bruder Tim Torn Teutenberg aus Köln haben in der Nacht zu Sonntag in Frankfurt (Oder) die deutschen Meisterschaften im Omnium gewonnen. Lea Lin Teutenberg dominierte den olympischen Mehrkampf auf der Bahn von der ersten Disziplin an und siegte mit 151 Punkten vor Lena Charlotte Reißner aus Gera (130) und Isabell Kämpfert aus Stuttgart (144).

Bei den Männern wurde Tim Torn Teutenberg in der Oderlandhalle seiner Favoritenstellung gerecht. Der WM-Fünfte, der in diesem Jahr bereits die Titel im Scratch, Punkte- und Ausscheidungsfahren gewonnen hatte, setzte sich überlegen mit 162 Punkten vor Jasper Schröder (Langenhagen/129) und Moritz Malcharek (Berlin/126) durch.