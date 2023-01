Halle - Er rettete einen Säugling, der zu ersticken drohte - und wurde nun von Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) öffentlich belobigt. „Nur durch den mutigen, entschlossenen und gleichzeitig feinfühligen Einsatz von Herrn D. konnte an diesem Tag Schlimmeres verhindert werden“, erklärte Zieschang am Montag. Wegen eines Fieberkrampfes hörte im vergangenen Oktober der Sohn einer Familie aus Wien bei einer Fahrt in einer Straßenbahn in Halle plötzlich auf zu atmen, wie es hieß. Der ausgebildete Ersthelfer, der in derselben Bahn unterwegs war, begann mit den lebenserhaltenden Maßnahmen wie einer Herzdruckmassage. Kurz darauf zeigte der Säugling wieder Lebenszeichen.