Braunschweig - In Braunschweig ist ein Säugling in einer Einkaufstasche auf einer Straße abgestellt worden. Eine Frau habe das Kind bereits am Sonntagabend auf ihrem Heimweg gefunden, teilte die Polizei am Freitag mit. Der 60-Jährigen sei demzufolge eine grüne Einkaufstasche vor einem Mehrfamilienhaus in ihrem Wohnviertel aufgefallen, in der sich das neugeborene Kind befand. Das Kind sei wohlauf, betonte die Polizei.

Der männliche Säugling war den Angaben zufolge in Decken und Laken eingewickelt. Dabei habe ein handgeschriebener Zettel gelegen, in dem darum gebeten wurde, das Baby in die Babyklappe zu bringen. Die Frau habe den Säugling in ihre Wohnung gebracht und den Rettungsdienst verständigt. Das Baby sei anschließend in ein Krankenhaus gebracht worden.

Die Polizei sucht nun nach der Person, die den Säugling vor dem Haus abgestellt hat. Außerdem sucht sie nach Zeugen, die Hinweise auf die grüne Einkaufstasche geben könnten.