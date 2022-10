B95 bei Zwenkau voll gesperrt - wegen A72-Bauarbeiten

Leipzig - Die Bundesstraße 95 bei Zwenkau (Landkreis Leipzig) wird ab Freitagmorgen (9.00 Uhr) für drei Tage gesperrt. Für den Bau des letzten Abschnitts der Autobahn 72 zwischen Chemnitz und Leipzig soll am Wochenende auf der Höhe von Böhlen eine Brücke in ihre endgültige Lage gehoben werden, wie ein Sprecher der Autobahn GmbH mitteilte. Dazu müsse das 1650 Tonnen schwere Bauwerk mithilfe eines Schwerlastkranes gedreht werden. Die Sperrung soll am frühen Montagmorgen wieder aufgehoben werden. Bis dahin werde der Verkehr umgeleitet, sagte der Sprecher.