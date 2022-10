Autos in Leipzig-Connewitz angezündet: Ermittlungen

Leipzig - In Leipzig-Connewitz sind am frühen Sonntagmorgen zwei Autos in Flammen aufgegangen. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung, wie eine Sprecherin sagte. Kurz vor 5.00 Uhr zerstörte demnach ein Feuer einen SUV auf einem umzäunten Grundstück in dem als linksalternativ geltenden Stadtteil. „Das Fahrzeug wurde komplett zerstört, der Sachschaden liegt im oberen fünfstelligen Bereich.“ Knapp anderthalb Stunden später brannte wenige Straßen entfernt ein anderer Pkw, dabei enstand geringer Sachschaden, wie die Polizeisprecherin mitteilte.