Autorinnen erhalten NDR Preis für „Klima außer Kontrolle“

Göttingen - Der mit 15.000 Euro dotierte NDR Sachbuchpreis geht in diesem Jahr an Annika Joeres und Susanne Götze für ihr Buch „Klima außer Kontrolle“. „Fluten, Stürme, Hitze. Wie sich Deutschland schützen muss“, lautet der Untertitel. Beschrieben werden nach NDR-Angaben die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Folgen zunehmender Extremwetterereignisse, wie zum Beispiel Dürren, Gletscherschmelze und Überflutungen. Die Autorinnen konzentrieren sich dabei vor allem auf die bisher fehlende Anpassung an den Klimawandel - etwa auf politischer Ebene, in der Land- und Energiewirtschaft oder bei der Katastrophenvorsorge.

„Dieses Buch wird mit jedem Tag seit seinem Erscheinen relevanter“, begründete die Jury. „Es kombiniert ein immenses Fachwissen mit aufwendigen Recherchen quer durch das Land.“ Als Jury-Vorsitzende überreichte NDR-Programmdirektorin Katja Marx am Donnerstagabend die Auszeichnung im Rahmen des Festivals Göttinger Literaturherbst auf dem Campus des Biotech-Unternehmens Sartorius.

Parallel wurde der mit 10.000 Euro dotierte „LifeScienceXplained“-Preis von Sartorius verliehen. Er zeichnet Menschen unter 35 Jahren aus, die Funktionsweisen der Biotechnologie anschaulich und kreativ erklären. Dieser Preis ging in diesem Jahr an die Wissenschaftsjournalistin Janina Isabell Otto für ihren Videobeitrag „Zucker - Die nächste Pandemie?“ In dem Video auf der Plattform Youtube erkläre Otto unter anderem, wie Zuckerkonsum und Typ-2-Diabetes zusammenhängen. Sie „sorge für Erleuchtung im Dickicht der Ernährungsmythen“, urteilte die Jury.