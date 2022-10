Autonomer Shuttlebus fährt testweise im Leipziger Norden

Leipzig - Im Leipziger Norden wird in den nächsten Wochen ein autonomer Shuttlebus testweise mit Fahrgästen unterwegs sein. Der Elektrobus soll zwischen der Leipziger Messe und dem BMW-Werk fahren, wie die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) am Mittwoch mitteilten. Er werde per App bestellbar sein. Zur Sicherheit solle auch ein Fahrer im Bus sein. Der Shuttle werde zudem von einer Leitstelle überwacht.

Mit dem Fahrgasttest werde die letzte Entwicklungsphase des „Absolut“-Projekts eingeleitet. An dem Projekt arbeiten eine ganze Reihe von Unternehmen mit. Ziel ist, dass der automatisierte Bus für den Betrieb im Straßenverkehr zugelassen wird. Das Vorhaben wird vom Bundeswirtschaftsministerium gefördert.