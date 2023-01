Automobilzulieferer GKN will Werk in Zwickau schließen

Zwickau - Der Automobilzulieferer GKN Driveline will sein Werk in Zwickau mit mehr als 800 Beschäftigten auf absehbare Zeit schließen. Der Standort sei auf Dauer nicht mehr zu halten, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Geplant sei, ab der zweiten Jahreshälfte die Produktion an andere Standorte zu verlagern. Dafür sei ein Zeitraum von zwei Jahren vorgesehen. Begründet wurde der Schritt mit strukturellen Veränderungen in der Automobilindustrie. Vor diesem Hintergrund werde die Auslastung des Werks in den kommenden Jahren deutlich zurückgehen. Hergestellt werden am Standort Gelenkwellen für Pkw. Ziel sei es, für die Beschäftigten sozialverträgliche Lösungen zu finden, hieß es weiter.