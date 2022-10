Autofahrerin prallt auf Landstraße gegen Baum und stirbt

Tiddische - Eine 38 Jahre alte Autofahrerin ist in Tiddische im Landkreis Gifhorn mit ihrem Wagen gegen einen Baum geprallt und an ihren Verletzungen gestorben. Die Frau sei am Samstagabend aus bisher unbekannter Ursache nach links von der Straße abgekommen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Dort prallte das Auto mit der Fahrerseite gegen einen Baum. Die Fahrerin wurde noch an der Unfallstelle wiederbelebt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Dort starb sie wenig später.