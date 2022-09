Autofahrer wird bei Unfall lebensbedrohlich verletzt

Niedere Börde/Magdeburg - Auf der Straße bei dem zur Gemeinde Niedere Börde gehörenden Gutenswegen (Börde) ist ein 68-jähriger Autofahrer von der Fahrbahn abgekommen. Er erlitt bei dem Unfall eine lebensbedrohliche Kopfverletzung, wie die Polizei in Magdeburg mitteilte. Er musste durch die Rettungskräfte reanimiert werden und wurde dann mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen. Der Mann war am Freitagmorgen in Richtung Ackendorf unterwegs, als er aus bisher nicht geklärter Ursache in einer langen Rechtskurve die Fahrbahn nach links verließ und auf einem angrenzenden Feld auf der Seite zum Liegen kam. Er wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch Einsatzkräfte der Feuerwehr befreit werden.