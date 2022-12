Geflüchtete

Unterkunft Hermsdorf soll binnen 48 Stunden bereit sein

Zwischen Weihnachten und Neujahr sollen in Thüringen keine Flüchtlinge in die Kommunen verteilt werden. Aber was, wenn der Erstaufnahmeeinrichtung in Suhl dann eine Überbelegung droht? Das Migrationsministerium hat dafür einen Plan.