Autofahrer stirbt in Am Ettersberg

Am Ettersberg - Ein Autofahrer ist bei einem Unfall in Am Ettersberg im Landkreis Weimarer Land gestorben. Auf einem befestigten Feldweg zwischen den Ortsteilen Ramsla und Heichelheim kam der Fahrer am Mittwochvormittag von der Straße ab, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Neben der Straße stieß er frontal gegen ein Betonteil. Daraufhin geriet das Fahrzeug in Brand. Als die Feuerwehr vor Ort ankam, stand es bereits im Vollbrand. Die Polizei sucht nun nach Zeuginnen und Zeugen zur Aufklärung des Unfallhergangs.