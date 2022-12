Autofahrer schleudert gegen Hauswand

Zwickau - Ein 39-Jähriger ist in Zwickau mit seinem Wagen gegen eine Hauswand geschleudert und leicht verletzt worden. Seine 61 Jahre alte Beifahrerin kam nach dem Unfall am späten Freitagabend mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen hatte sich der 39-Jährige an einer Kreuzung zunächst auf der Abbiegerspur eingeordnet, den Fahrstreifen dann aber plötzlich gewechselt. Dabei prallte sein Wagen seitlich gegen ein anderes Auto und schleuderte dann weiter gegen das Haus. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 60.000 Euro.