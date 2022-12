Autofahrer rutscht von Bremse: Seniorin erfasst und verletzt

Berlin - Eine 92 Jahre alte Fußgängerin ist in Berlin-Rudow von einem Auto erfasst worden, dessen Fahrer von der Bremse gerutscht war. Der 81-Jährige wollte nach eigenen Angaben am Freitagvormittag auf einem Supermarktparkplatz in der Waßmannsdorfer Chaussee einparken, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der Wagen setzte sich in Bewegung, fuhr gegen ein geparktes Autos und erfasste die Seniorin. Danach stieß das Auto gegen eine Hauswand, wo es sich unter dem Balkon einer Parterrewohnung verkeilte. Die Fußgängerin kam mit Verletzungen am Kopf in eine Klinik. Der Autofahrer blieb unverletzt, sein Wagen musste geborgen werden.