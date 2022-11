Autofahrer prallt mit Wagen gegen Baum und stirbt

Heidenau - Ein Autofahrer ist mit seinem Wagen in Heidenau im Landkreis Harburg frontal gegen einen Baum geprallt und gestorben. Den ersten Erkenntnissen nach könnte ein medizinischer Notfall am Steuer die Ursache für den Unfall gewesen sein, bei dem der 71-Jährige nach links von der Straße abkam, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Als sich Ersthelfer am Montag um den Mann kümmern wollten, war er schon nicht mehr ansprechbar. Die Feuerwehr befreite ihn aus dem Wrack. Ein Notarzt versuchte noch den Mann wiederzubeleben, doch er starb den Angaben zufolge noch an der Unfallstelle.