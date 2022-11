Autofahrer ohne Führerschein flüchtet vor der Polizei

Alfeld (Leine) - Ein Mann ist in Alfeld (Leine) (Landkreis Hildesheim) vor der Polizei geflüchtet, nachdem er vermutlich mehrmals ohne Führerschein gefahren ist. In der Nacht auf Mittwoch fiel Beamten das Auto auf und sie verfolgten es, wie die Polizei mitteilte. Kurze Zeit später wurde der Wagen geparkt und zwei Personen flüchteten in die Hinterhöfe der anliegenden Häuser. Der Beifahrer konnte mit einer kleinen Menge Betäubungsmittel festgehalten werden. Der Fahrer entwischte. Nach ihm wurde mit Streifen und einem Hubschrauber gesucht.