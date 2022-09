Autofahrer missachtet Vorfahrt: Sechs Verletzte

Ein Einsatzwagen der Polizei steht an einer Unfallstelle.

Gotha - Bei einem Autounfall im Kreis Gotha sind sechs Menschen verletzt worden. Ein 81-Jähriger wollte am Samstag mit seinem Wagen bei Warza auf die Bundesstraße 247 auffahren und missachtete dabei die Vorfahrt, berichtete die Polizei. In der Folge stieß er mit einem anderen Auto zusammen. Der 81-Jährige und zwei weitere Personen wurden dabei schwer verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Drei weitere Menschen erlitten leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Bundesstraße war während der Bergungsarbeiten für rund zwei Stunden gesperrt.