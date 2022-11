Autofahrer missachtet Vorfahrt an Kreuzung: Vier Verletzte

Ostercappeln - In Ostercappeln (Landkreis Osnabrück) sind zwei Autos zusammengeprallt, wobei mindestens vier Personen teils schwer verletzt wurden. Ein Auto missachtete am Montagmorgen beim Fahren auf einer Landstraße die Vorfahrt und fuhr ohne zu Bremsen über eine Kreuzung, wie eine Sprecherin der Polizei Osnabrück am Montagmorgen mitteilte. Dabei sei es zum Zusammenprall mit einem anderen Auto gekommen. Bei dem Unfall wurden mindestens vier Personen zum Teil schwer verletzt. Zum Alter und genauen Verletzungsgrad der Personen konnte die Polizei zunächst keine Angabe machen.

Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, weshalb die Kreuzung zunächst gesperrt wurde. Die Schadenshöhe ist laut Polizeiangaben derzeit noch unbekannt.