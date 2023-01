Autofahrer kommt von Straße ab und wird schwer verletzt

Westerhausen - Ein 60 Jahre alter Autofahrer ist von der Landstraße 85 in Richtung Westerhausen abgekommen und schwer verletzt worden. Wie die Polizei Sachsen-Anhalt am Mittwoch mitteilte, verlor der Mann am Morgen zwischen Quedlinburg und Westerhausen in einer Linkskurve die Kontrolle und driftete nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Wagen prallte demnach gegen einen Mast und einen Baum und kam anschließend auf einem angrenzenden Feld auf dem Dach zum Liegen. Durch den Aufprall wurde der 60-Jährige schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus. Die L85 war für rund drei Stunden voll gesperrt. Die Polizei ermittelt zum Unfallgeschehen.