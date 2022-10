Autofahrer flüchtet mit 1,2 Promille vor Polizeikontrolle

Ein Polizeibeamter hält eine Winkerkelle in den Händen.

Braunsbedra - Im Saalekreis ist ein betrunkener Autofahrer vor einer Polizeikontrolle geflüchtet und hat einen Unfall gebaut. Der 36-Jährige fuhr den Beamten in der Nacht zum Sonntag mit hoher Geschwindigkeit im Braunsbedraer Ortsteil Großkayna davon, wie die Polizei in Halle mitteilte. Unweit entfernt verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Auto und kollidierte mit einer Leitplanke sowie mit mehreren Verkehrsschildern. Schließlich fuhr er gegen eine Ampel, wo seine Fahrt endete. Der Rettungsdienst brachte den 36-Jährigen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Ein Atemalkoholtest ergab laut Polizei mehr als 1,2 Promille. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt, es wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.