Autofahrer bei Unfall in Edewecht verletzt

Edewecht - Ein Autofahrer ist bei einem Verkehrsunfall in Edewecht (Landkreis Ammerland) verletzt worden. Das Auto des 53-jährigen Mannes kollidierte am Mittwochabend in einer Kreuzung mit dem Wagen eines 36-Jährigen, der die Vorfahrtsregel missachtet hatte, wie die Polizei mitteilte. Der 53-Jährige sei bisherigen Erkenntnissen zufolge zunächst in seinem Auto eingeklemmt worden, habe sich aber später selbst befreien können. Die Straße war für rund zwei Stunden gesperrt.