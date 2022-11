Schwabhausen - Bei einem Autobrand am Samstagmorgen in Schwabhausen im Landkreis Gotha wurden die beiden Insassen schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei musste einer der Verletzten aufgrund seiner schweren Brandverletzungen mit einem Hubschrauber in das nächste Krankenhaus gebracht werden. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Die Brandursache war zunächst unklar.