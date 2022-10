Suhl - Fünf Menschen sind bei einem Verkehrsunfall in Suhl schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, kam der 20-jährige Fahrer ersten Erkenntnissen nach in der Nacht von der Fahrbahn ab, weil er einem Wildtier ausweichen wollte. Daraufhin prallte er mit dem Auto gegen einen Baum. Er und vier weitere Insassen im Alter von 16 bis 18 Jahren wurden von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht.