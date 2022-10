Auto weicht vor Katze aus und verursacht hohen Sachschaden

Heringen/Helme - Hecke durchbrochen, Auto angefahren, Hauswand beschädigt - Ein Ausweichmanöver vor einer Katze ist für einen 19-Jährigen Autofahrer in Heringen/Helme mit einem hohen Sachschaden zu Ende gegangen. Der junge Mann war am Sonntagmorgen auf regennasser Straße im Ortsteil Windehausen unterwegs, als eine Straße die Katze überquerte, wie die Polizei mitteilte.

Der 19-Jährige bremste, verlor die Kontrolle über den Wagen und dann nahm das Unglück seinen Lauf: Demnach durchbrach sein Wagen in der Folge eine Hecke und prallte gegen ein parkendes Auto. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das parkende Auto gegen ein Hoftor und eine Haustür geschleudert. Ineinander verkeilt schrammten die beiden Fahrzeuge schließlich an der Hauswand des Hauses im Landkreis Nordhausen entlang, bis sie schließlich liegen blieben. Der junge Mann blieb bei dem Unfall unverletzt und auch die Katze überlebte das Ausweichmanöver. Die Gesamthöhe des Sachschadens war zunächst unklar. Jedoch sei allein an den beiden Autos ein Schaden von rund 20.000 Euro entstanden.