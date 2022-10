Delmenhorst - Bei einer Kollision an einem Bahnübergang in Delmenhorst ist eine 28 Jahre alte Autofahrerin glimpflich davongekommen. Die Frau habe das Rotlicht übersehen und das Auto wurde von einem Triebwagen erfasst, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Verletzt wurde bei dem Unfall am Dienstagnachmittag niemand. An dem Auto entstand aber ein wirtschaftlicher Totalschaden.