Auto von Straßenbahn in Köpenick erfasst: Insassen verletzt

Berlin - Bei einem Zusammenstoß mit einer Straßenbahn sind die beiden Insassen eines Autos in Berlin-Köpenick verletzt worden. Der 42 Jahre alte Fahrer kam nach dem Unfall am Samstag ins Krankenhaus, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die 18-Jährige habe die Klinik nach einer Behandlung wieder verlassen können. Nach den Angaben wurde das Auto auf der Oberspreestraße von der Tram erfasst, als der Fahrer nach links abbiegen wollte. Weitere Angaben machte die Polizei zunächst nicht. Der Unfallbereich war für etwa eine Stunde gesperrt.