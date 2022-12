Auto und Motorroller stoßen zusammen: Frau schwer verletzt

Weinböhla - In Weinböhla im Landkreis Meißen ist an Heiligabend eine 72 Jahre alte Frau bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Sie sei am Samstagvormittag auf einem Motorroller gefahren, der an einer Vorfahrtsstraße mit einem entgegenkommenden Auto zusammenstieß, teilte die Polizei am Montag mit. Die Schwerverletzte sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Der 47 Jahre alte Fahrer des Autos blieb demnach unverletzt.